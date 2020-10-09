В Украине готовят экспериментальный препарат для лечения COVID-19

В Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат. В частности, пациентам с тяжелой формой будут вводить гипериммуноглобулин, созданный на основе плазмы, которая содержит антитела к COVID-19

Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

По словам министр здравоохранения Максима Степанова, в рамках реализации экспериментального проекта будет заготавливаться плазма крови с антителами с дальнейшей переработкой и производством иммуноглобулина.

"Такая плазма будет передана производителям лекарственных препаратов. В случае успешного прохождения клинических испытаний препарат будет использоваться для лечения лиц, больных COVID-19 в тяжелом состоянии", - отметил министр.

Он добавил, что на сегодня клинические испытания проходят в нескольких странах, в том числе в США.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что антитела после COVID-19 держатся в крови 3-4 месяца, иногда до 6 месяцев.

Отметим, на прошлой неделе с COVID-19 госпитализировали президента США Дональда Трампа. Ему стало значительно лучше после того, как ему сделали инъекцию коктейля из антител к коронавирусу.