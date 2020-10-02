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Трампу сделали инъекцию коктейля из антител к коронавирусу

Новина українською → Вашингтон, Пятница 02 октября 2020 23:47
Трампу сделали инъекцию коктейля из антител к коронавирусу Фото: Дональд Трамп (wikimedia by Michael Vadon)
Автор: Инна Собора

Президенту США Дональду Трампу, который болеет коронавирусом, сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. Также Трамп принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

Об этом сообщил врач президента США Шон Конли.

Согласно некоторым исследованиям, такая инъекция может снизить уровень вируса в крови.

Также врач сообщил о самочувствии президента США. По его словам, Трамп чувствует себя утомленным, но он в хорошем настроении.

У жены Трампа Мелании, которая также болеет коронавирусом, "мягкий кашель и головная боль".

Трампу сделали инъекцию коктейля из антител к коронавирусу

Напомним, сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом.

Коронавирусом также заразилась советник Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала президента Соединенных Штатов на дебатах с Джо Байденом.

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