ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минрегионе уверяют, что коммунальные тарифы расти пока не будут

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 08:33
В Минрегионе уверяют, что коммунальные тарифы расти пока не будут Фото: Алексей Чернышов (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Анастасия Рокитна

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы. Но есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, в Минрегионе помогают гражданам платить меньше, есть программы для многоквартирных домов, где обеспечивают 70% покрытия затрат на термомодернизацию.

"Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа.

До этого Кабинет министров Украины поручил не допустить срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске (Львовская область) из-за проблемных теплоэлектроцентралей.

Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика услуги ЖКХ
NEWS
Обострение в Карабахе: продолжаются обстрелы, стороны начали выдвигать условия
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Обострение в Карабахе: продолжаются обстрелы, стороны начали выдвигать условия
DAILY
Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Алексей Чернышов: Сейчас нет оснований для повышения коммунальных тарифов