В Украине с четверга разрешили допуск следователей в зону ООС

В Украине с четверга, 26 ноября, разрешен допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Соответствующий закон вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон вчера обнародовали в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном командующим объединенных сил.

Напомним, ранее документ подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября Верховная рада приняла этот закон во втором чтении. "За" проголосовали 279 депутатов парламента.

Так, ранее Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.