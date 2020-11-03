ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада разрешила допуск следователей в зону ООС

Новина українською → Украина, Вторник 03 ноября 2020 14:15
Рада разрешила допуск следователей в зону ООС Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла закон о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Нардепы поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №3984.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 279 депутатов парламента.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ОС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

Напомним, в середине сентября парламент одобрил данный проект закона за основу в первом чтении, за документ проголосовали 292 депутата ВР.

Как писало РБК-Украина, в Офисе генерального прокурора рассматривают около 200 уголовных дел о военных преступлениях.

Так, президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада следователи ООС
NEWS
Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства
РБК-Украинаинформационное агентство Украина начала применять тесты на COVID-19 своего производства
DAILY
Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов