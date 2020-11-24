Зеленский одобрил допуск следователей в зону ООС

Президент Владимир Зеленский одобрил закон о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Речь идет о законопроекте №3984.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ вносит изменения в закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

В законе прописано, что допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения ООС, а также предоставление им соответствующего содействия, являются обязательными. Допускать правоохранителей будут в порядке, определенном Командующим объединенных сил.

Напомним, в начале ноября Рада приняла этот закон во втором чтении. "За" проголосовали 279 депутатов парламента.

Как писало РБК-Украина, в середине сентября парламент одобрил данный проект закона за основу в первом чтении, его принятие поддержали 292 депутата ВР.

Так, президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны показать результат в расследовании военных преступлений.