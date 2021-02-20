Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер"

Украина ввела санкции против российской сети розничной торговли "Спортмастер". Компания специализируется на торговле спортивными товарами и имеет несколько магазинов в Украине.

Сообщается, что санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Это компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине.

Напомним, сегодня на сайте президента появились указы о введении санкций против нардепа Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще ряда лиц, которых связывают с финансированием террористической деятельности на Донбассе.

В санкционный список также попали 19 юридических лиц. Часть из них подозревают в том, что они замешаны в незаконном угольном бизнесе и вывозят донбасский уголь в Российскую Федерацию. Также предполагается, что после легализации в России такой уголь мог попасть в Украину.

РБК-Украина писало, что означают санкции против Медведчука и Марченко.