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Зеленский просит Раду ввести санкции против Никарагуа: за что

Новина українською → Украина, Понедельник 01 февраля 2021 17:00
Зеленский просит Раду ввести санкции против Никарагуа: за что Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский просит Верховную раду ввести санкции против Никарагуа. Он внес в парламент постановление №4689.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Глава государства просит нардепов утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны от 1 февраля 2021 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа".

Отметим, введение санкций против Никарагуа обусловлено назначением "почетного консула" в аннексированном Россией Крыму. В прошлом году посол Никарагуа в РФ без согласования с Украиной посетила Крым для вручения так называемом "почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в Симферополе" Олегу Белавенцеву консульского патента.

Документ был зарегистрирован в парламенте 1 февраля. Последний этап его прохождения - обрабатывается в комитете.

Напомним, в начале октября Кабинет министров принял решение ввести санкции против Никарагуа из-за назначения так называемого "почетного консула" в оккупированном Россией Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что Никарагуа официально назначило "почетного консула" в Автономной республике Крым. Им стал одиозный Олег Белавенцев, которого еще в 2019 году Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 13 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины.

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