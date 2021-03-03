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Украина требует извинений от премьера Словакии за "шутку" о Закарпатье

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на "шутку" премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье. Украинская сторона требует от главы словацкого правительства официальных извинений.

Об этом говорится на сайте МИД.

МИД вызвал к себе словацкого посла Матуша Корбу и выразил ему протест из-за высказываний Матовича.

"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - говорится в заявлении ведомства.

Как заявили в министерстве, подобные "шутки" являются особенно оскорбительными для Украины в условиях российской агрессии и оккупации Крыма и части Донбасса.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений", - отметили в МИД.

Напомним, сегодня премьер-министр Словакии заявил, что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. Матович сразу же отметил, что это была "шутка".

Как писало РБК-Украина, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал "шутку" Матовича словами: "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии".

Добавим, из-за закупки у России вакцины от коронавируса в Словакии разгорелся политический кризис. Стране грозят досрочные парламентские выборы.

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Новости Украины МИД УкраиныСловакияЗакарпатье
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