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Украина резко отреагировала на репрессии против журналистов в Беларуси

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко сделали заявление из-за репрессий в Беларуси. Они их осуждают.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Вместе с тем, украинские топ-чиновники обеспокоены деятельностью России, которая "с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси".

"Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ", - говорится в заявлении.

Напомним, Светлана Тихановская заявила, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы".

РБК-Украина писало, что в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

После этого в Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.

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