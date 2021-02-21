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Оппозиция в Беларуси "потеряла улицы". Тихановская сделала заявление

Новина українською → Минск, Воскресенье 21 февраля 2021 09:22
Оппозиция в Беларуси "потеряла улицы". Тихановская сделала заявление Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сделала важное заявление. По ее словам, оппозиция "потеряла улицы".

Об этом она заявила в интервью изданию Le Temps, передает "Белсат".

Оппозиция сейчас пытается улучшить свою организацию, сообщила Тихановская. Уличные протесты продолжатся, "возможно, весной", надеется она.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская.

По ее словам, предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - отметила она.

Напомним, Тихановская пока не видит смысла в возвращении в Беларусь.

Тем временем, в международной правозащитной организации Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.

В частности, в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.

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