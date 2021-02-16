В Беларуси силовики проводят массовые обыски у журналистов

Силовики в Беларуси проводят обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), других журналистов и правозащитников. Обыски проходят в разных городах.

Силовики провели обыски у главы БАЖ Андрея Бастунца и его заместителей Олега Агеева и Бориса Горецкого. По словам жены главы БАЖ, правоохранители были вежливы и просили не волноваться.

Также с обысками пришли к гомельской журналистке Ларисе Щираковой в рамках уголовного дела по статье 362 УК об "убийстве полицейского".

Также обыск проводят у гомельского журналиста Анатолия Готовчица, журналиста-фрилансера Алеся Буракова-младшего и у журналиста Александра Буракова-старшего.

У пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозкого Евгении Паращанки, которая является членом ЕС, тоже проводят обыск в доме ее родителей, где она находится с маленьким сыном.

У адвоката Кристины Рихтер был произведен обыск. У нее изъяли телефон и документы, связанные с деятельностью БАЖ. Рихтер сказала, что решение об обыске датировано 1 февраля 2021 года.

Следственный комитет Беларуси заявил, что обыски проходят для расследования уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).