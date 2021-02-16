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В Беларуси силовики проводят массовые обыски у журналистов

Новина українською → Минск, Вторник 16 февраля 2021 10:04
В Беларуси силовики проводят массовые обыски у журналистов Фото: протесты в Беларуси (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Силовики в Беларуси проводят обыски у руководителей Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), других журналистов и правозащитников. Обыски проходят в разных городах.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Силовики провели обыски у главы БАЖ Андрея Бастунца и его заместителей Олега Агеева и Бориса Горецкого. По словам жены главы БАЖ, правоохранители были вежливы и просили не волноваться.

Также с обысками пришли к гомельской журналистке Ларисе Щираковой в рамках уголовного дела по статье 362 УК об "убийстве полицейского".

Также обыск проводят у гомельского журналиста Анатолия Готовчица, журналиста-фрилансера Алеся Буракова-младшего и у журналиста Александра Буракова-старшего.

У пресс-секретаря Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозкого Евгении Паращанки, которая является членом ЕС, тоже проводят обыск в доме ее родителей, где она находится с маленьким сыном.

У адвоката Кристины Рихтер был произведен обыск. У нее изъяли телефон и документы, связанные с деятельностью БАЖ. Рихтер сказала, что решение об обыске датировано 1 февраля 2021 года.

Следственный комитет Беларуси заявил, что обыски проходят для расследования уголовного дела по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Напомним, Украина в "день солидарности с Беларусью" выразила поддержку белорусскому народу.

Также глава МИД Украины предложил Люблинский треугольник (формат переговоров Украины, Литвы и Польши) как площадку для урегулирования внутриполитического кризиса в Беларуси.

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