Украина резко отреагировала на репрессии против журналистов в Беларуси
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко сделали заявление из-за репрессий в Беларуси. Они их осуждают.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
Вместе с тем, украинские топ-чиновники обеспокоены деятельностью России, которая "с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси".
"Украина решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ", - говорится в заявлении.
Напомним, Светлана Тихановская заявила, что оппозиция в Беларуси "потеряла улицы".
РБК-Украина писало, что в Беларуси силовики провели обыски в офисе "Белорусской ассоциации журналистов" (БАЖ), лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна" и независимого профсоюза РЭП.
После этого в Amnesty International заявили, что сейчас в Беларуси началась новая волна репрессий.