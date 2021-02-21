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Україна різко відреагувала на репресії проти журналістів у Білорусі

Новость на русском → Київ, Неділя 21 лютого 2021 11:56
Україна різко відреагувала на репресії проти журналістів у Білорусі Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком зробили заяву через репресії в Білорусі. Вони їх засуджують.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Разом з тим, українські топ-посадовці занепокоєні діяльністю Росії, яка "з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі".

"Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Світлана Тіхановська заявила, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці".

РБК-Україна писало, що в Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП.

Після цього у Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.

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