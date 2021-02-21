Україна різко відреагувала на репресії проти журналістів у Білорусі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спільно з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком зробили заяву через репресії в Білорусі. Вони їх засуджують.
Про це повідомляє прес-служба МЗС.
Разом з тим, українські топ-посадовці занепокоєні діяльністю Росії, яка "з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі".
"Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Світлана Тіхановська заявила, що опозиція в Білорусі "втратила вулиці".
РБК-Україна писало, що в Білорусі силовики провели обшуки в офісі "Білоруської асоціації журналістів" (БАЖ), позбавленого реєстрації правозахисного центру "Вясна" і незалежної профспілки РЕП.
Після цього у Amnesty International заявили, що зараз у Білорусі почалася нова хвиля репресій.