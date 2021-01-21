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Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 09:30
Украина работает над организацией встречи Зеленского и Байдена, - посол Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона работает над реализацией приглашения президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев. Также рассматривается возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Об этом он заявил на брифинге, который транслировал "Укринформ TV".

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь проводить диалог с новой администрацией", - сказал Ельченко в ответ на вопрос о возможном визите президента США Байдена в Украину.

Дипломат также добавил, что для начала должен состояться телефонный разговор между президентом. По словам посла, для дипломатических контактов и развития дальнейших двусторонних отношений важно наладить личные связи и визит для этого - лучшая возможность.

В связи с этим он отметил, что новая американская администрация, учитывая осведомленность в украинском вопросе многих политиков, в том числе лично Байдена, сосредоточится на конкретных вопросах.

"Это, в первую очередь, борьба с коррупцией, поскольку пора уже от слов переходить к делам. И во вторую - это реформа судебной системы", - объяснил Ельченко.

Напомним, накануне Джозеф Байден принес присягу для вступления на должность президента США. Также на должность вице-президента вступила Камала Харрис.

После этого Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена в Киев. Он рассчитывает на улучшение отношений с США.

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