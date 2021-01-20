Зеленский пригласил Байдена в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового президента США Джо Байдена в Киев. Он рассчитывает на улучшение отношений со США.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Смотрю инаугурацию нового президента США в новом офисе на Банковой. Буду очень рад видеть Джо Байдена в хорошо ему знакомом Киеве. Уверен, что наши отношения улучшатся", - написал Зеленский.

Сегодня Джозеф Байден принес присягу для вступления на должность президента США. Также в должность вице-президента вступила Камала Харрис.

Байден побывал в Киеве трижды в должности вице-президента США при президенте Бараке Обаме - в 2014-м, 2015-м и 2017 году. В последний раз он побывал в украинской столице за несколько дней до окончания полномочий.

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