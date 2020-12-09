Украина просит Канаду выделить партию вакцины от COVID-19

Украина обратилась за помощью к Канаде в получении партии вакцины от COVID-19. Известно, что эта страна закупила такое количество вакцины, которое позволить пять раз вакцинировать все население.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины по итогам встречи замминистра Евгения Енина с послом Канады Ларисой Галадзой.

Сообщается, что на встрече стороны обсудили вопросы координации совместных действий в расследовании катастрофы МАУ в Иране, а также обеспечение компенсации родственникам жертв. Кроме того, обсудили реализацию канадских инвестиционных проектов в Украине и планы по модернизации соглашения о свободной торговле между странами.

"Обратился к канадским партнерам за помощью в получении партии вакцин против COVID-19 для украинских граждан", - добавил Енин.

Отметим, по данным Amnesty International, Канада возглавляет список стран по закупке вакцины. Оттава закупила партию, которой хватит вакцинировать все население пять раз.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в вакцине от коронавируса нуждаются более 20 миллионов украинцев.

Кроме того, в Минздраве рассказали, когда вакцина появится уже в украинских аптеках.