Украина продолжит консультации в ТКГ, если они будут иметь практический смысл, - Кравчук

Украина готова продолжать консультации в рамках Трехсторонней контактной группы. Но только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.
Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает пресс-служба делегации.
Сегодня, 17 февраля, состоялись очередные переговоры на уровне лидеров делегаций в ТКГ. В рамках обсуждения Россия "несколько раз пыталась уйти от обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей".
На нем обсуждались вопросы возобновления работы КПВВ "Золотое" через линию разграничения, а также допуска инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории в Донецк и Луганск, запрос на который был подан еще в декабре 2020 года. И глава делегации России Борис Грызлов не смог ответить на вопросы Кравчука по допуску делегации в ОРДЛО.
Теперь Украина готова обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям ради усиления давления на Россию, чтобы добиться проведения инспекции МАГАТЭ на оккупированном ею Донбассе.
Напомним, в понедельник Кравчук заявил, что договариваться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно". Нет перспектив по продвижению в переговорном процессе.
Также, во вторник состоялось заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Украинская делегация пыталась выяснить, какую территорию Россия понимает под понятием "ОРДЛО".