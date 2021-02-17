UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина продолжит консультации в ТКГ, если они будут иметь практический смысл, - Кравчук

Автор: Роман Тверденко

Украина готова продолжать консультации в рамках Трехсторонней контактной группы. Но только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает пресс-служба делегации.

Сегодня, 17 февраля, состоялись очередные переговоры на уровне лидеров делегаций в ТКГ. В рамках обсуждения Россия "несколько раз пыталась уйти от обсуждения практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей".

На нем обсуждались вопросы возобновления работы КПВВ "Золотое" через линию разграничения, а также допуска инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории в Донецк и Луганск, запрос на который был подан еще в декабре 2020 года. И глава делегации России Борис Грызлов не смог ответить на вопросы Кравчука по допуску делегации в ОРДЛО.

Теперь Украина готова обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям ради усиления давления на Россию, чтобы добиться проведения инспекции МАГАТЭ на оккупированном ею Донбассе.

Напомним, в понедельник Кравчук заявил, что договариваться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно". Нет перспектив по продвижению в переговорном процессе.

Также, во вторник состоялось заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Украинская делегация пыталась выяснить, какую территорию Россия понимает под понятием "ОРДЛО".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КравчукКонтактная группа
Читайте также
МИД о визитах Кравчука на российские каналы: его исторический статус позволяет
Оккупированная территория Донбасса больше, чем зафиксировано в "Минске", - Гармаш
Донести позицию: Арестович объяснил выступление Кравчука на российских каналах
Прогноз погоды