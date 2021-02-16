Оккупированная территория Донбасса больше, чем зафиксировано в "Минске", - Гармаш
Сегодня состоялось заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Украинская делегация пыталась выяснить, какую территорию Россия понимает под понятием "ОРДЛО".
Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на странице в Facebook.
По словам Гармаша, зафиксированная в минских договоренностях территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на 1400 квадратных километров меньше, чем на самом деле находится под российской оккупацией.
"И на какую же тогда территорию распространяются минские договоренности - остается не ясным. Мы не получаем четкого ответа, хотя он и записан в минских соглашениях. Москва имеет впечатляющую способность становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях", - написал он.
Напомним, недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил на заседании Совбеза ООН относительно минских договоренностей. Кравчук заявил, что Россия превратила Донбасс и Крым в свой военный форпост.
Добавим, завтра должно состояться общее заседание ТКГ в формате видеоконференции. На повестке дня совместный план по Донбассу, обмен пленными и открытие КПВВ.