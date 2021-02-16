Оккупированная территория Донбасса больше, чем зафиксировано в "Минске", - Гармаш

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на странице в Facebook .

По словам Гармаша, зафиксированная в минских договоренностях территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на 1400 квадратных километров меньше, чем на самом деле находится под российской оккупацией.

"И на какую же тогда территорию распространяются минские договоренности - остается не ясным. Мы не получаем четкого ответа, хотя он и записан в минских соглашениях. Москва имеет впечатляющую способность становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях", - написал он.