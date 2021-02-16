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Оккупированная территория Донбасса больше, чем зафиксировано в "Минске", - Гармаш

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 17:49
Оккупированная территория Донбасса больше, чем зафиксировано в "Минске", - Гармаш Фото: Сергей Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня состоялось заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Украинская делегация пыталась выяснить, какую территорию Россия понимает под понятием "ОРДЛО".

Об этом рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на странице в Facebook.

По словам Гармаша, зафиксированная в минских договоренностях территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на 1400 квадратных километров меньше, чем на самом деле находится под российской оккупацией.

"И на какую же тогда территорию распространяются минские договоренности - остается не ясным. Мы не получаем четкого ответа, хотя он и записан в минских соглашениях. Москва имеет впечатляющую способность становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях", - написал он.

Напомним, недавно глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук выступил на заседании Совбеза ООН относительно минских договоренностей. Кравчук заявил, что Россия превратила Донбасс и Крым в свой военный форпост.

Добавим, завтра должно состояться общее заседание ТКГ в формате видеоконференции. На повестке дня совместный план по Донбассу, обмен пленными и открытие КПВВ.

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