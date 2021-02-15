Кравчук о Донбассе: мы должны смотреть правде в глаза - договориться с РФ невозможно

Договариваться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно". Нет перспектив по продвижению в переговорном процессе.

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил на форуме "Украина 30" .

"Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставит, - практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет", - сказал Кравчук.

По его словам, недавно он принимал участие в эфире российского "Первого канала", во время которого главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении интегрировать оккупированные территории в Россию.

"Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях", - подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что Россия продолжает отрицать свое участие в войне на Донбассе, объявив себя "посредником" в конфликте, что существенно затрудняет возможность договориться.