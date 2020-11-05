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У Путина отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе

Новина українською → Москва, Четверг 05 ноября 2020 11:23
У Путина отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У президента России Владимир Путина отреагировали на план Украины по достижению мира на Донбассе. В Кремле считают, что демилитаризация региона и передача границы расходятся с минскими договоренностями.

Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Путина - Дмитрий Песков - не обладает информацией, был ли предложенный Киевом план действий по достижению мира на востоке Украины передан Москве. По его словам, предложение о проведении выборов на Донбассе при демилитаризации региона и передаче границы расходится с минскими договоренностями.

Песков сказал, что встреча "нормандской четверки" ради самой встречи бессмысленна, результатом должно стать как минимум подведение итогов выполнения "Минска-2".

Отметим, украинская сторона предлагает прекратить конфликт на Донбассе и демилитаризовать отдельные районы Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это являются условия для проведения выборов в ОРДЛО 31 марта 2020 года.

Также глава МИД Украины назвал условия проведения выборов в ОРДЛО.

До этого в Раде говорили, что пока невозможно физически провести выборы на территории ОРДЛО.

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