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Украина требует от Ирана полной информации о катастрофе МАУ

Новина українською → Тегеран, Среда 21 октября 2020 18:07
Украина требует от Ирана полной информации о катастрофе МАУ Фото: Гюндуз Мамедов (uk.wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина во время переговоров в Тегеране обратились к Ирану с требованием предоставить полную информацию о катастрофе самолета авиакомпании МАУ. Получение всей информации позволит провести полное и беспристрастное расследование уничтожения самолета.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

В прокуратуре отмечают, что объективное расследование причин катастрофы и предоставление полной информации предусмотрены Монреальской конвенцией, которую ратифицировал Иран.

"Факт уничтожения гражданского самолета и убийство 176 пассажиров и членов экипажа, которые были гражданами Украины, Канады, Великобритании, Ирана, Афганистана и Швеции, не может быть государственной военной тайной, чем постоянно апеллирует Иран, объясняя непредоставление информации", - заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время переговоров с Ираном.

В ходе переговоров стороны договорились, что в течение недели Украина получит подробную информацию о расследовании дела в Иране, в частности документальное подтверждение ареста 6 подозреваемых в уничтожении самолета. До конца октября Иран обещает отправить в Киев одно из вещественных доказательств - летный планшет экипажа.

Украинская прокуратура рассчитывает на справедливое наказание всех виновных в катастрофе самолета МАУ. Статьи, которые инкриминировали обвиняемым, предусматривают до 3 лет тюремного заключения.

Напомним, накануне Украина предложила Ирану провести совместные следственные действия в деле о катастрофе МАУ.

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