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Украина обновила список стран "красной" зоны

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В 44 странах самая сложная эпидемиологическая ситуация.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Из "красной" зоны выбыли Объединенная Республика Танзания, Руанда.

Фото: список стран "красной" зоны (moz.gov.ru)

Но в эту зону продолжают входить: США, Великобритания, Франция, Швейцария, Люксембург, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения.

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Отметим, что комиссия ТЭБ и ЧС обновила зонирование карантина. В "красную зону" попали восемь областных центров.

По итогам разделения Киев еще две недели будет находиться в "оранжевой зоне".

Напомним, Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения по регионам "красной зоны" карантина.

Тем временем в Украине выявили рекордные 5992 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

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