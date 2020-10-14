Украина должна быть равноправным членом Евросоюза, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна не просто стать членом Европейского союза, а быть равноправным участником объединения европейских государств. Однако на пути к членству надо выполнить много условий.

Об этом Зеленский заявил в совместном с президентом Польши Анджеем Дудой интервью украинским и польским журналистам.

"Для меня самое главное, чтобы Украина не только была членом ЕС. Для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом. Я хочу, чтобы Украину приглашали в ЕС. Мы хотим быть за этим столом переговоров и ценностей на одинаковом уровне и с одинаковым статусом. И мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что ранее многие сомневались, что Польша, Румыния, Словакия будут членами Евросоюза, а "сейчас мы видим результат".

"Ментально украинцы - это уже европейцы. Нет такого народа, как европейцы. И если какая-то страна желает быть в Евросоюзе, она обязательно будет", - отметил Зеленский.

Он также напомнил, что для членства в Евросоюзе страны, стремящиеся к нему присоединиться, должны выполнить немало условий.

"Многое должна сделать страна, чтобы стать членом ЕС. Это и независимая антикоррупционная политика, и привлекательный инвестиционный климат, и, кстати, инфраструктура, которую мы активно строим", - отметил президент.

Президент Польши Анджей Дуда со своей стороны отметил, что Варшава всегда поддерживала европейские стремления Украины.

"Украина всегда была в Европе, а вопрос принадлежности к ЕС - это вопрос политического характера, и это требует изменений и многих реформ, которые должны быть проведены в Украине", - сказал он.

Президент Польши отметил, что всегда стоял на позиции, что государства, которые хотят вступить в ЕС, должны иметь перспективу вступления.

"Украина идет в ЕС, а мы ее на этом пути поддерживаем, и доказательством этого является мой визит", - сказал Дуда.

Напомним, Анджей Дуда в субботу, 11 октября, прибыл с рабочим визитом прибыл в Украину, а 13 октября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Дуды, главным условием прекращения войны на Донбассе является получение Украиной полного контроля над своими законными границами.

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