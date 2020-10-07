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Британия выделит Украине 5,5 млн евро помощи

Новина українською → Лондон, Среда 07 октября 2020 11:43
Британия выделит Украине 5,5 млн евро помощи Фото: Доминик Рааб (facebook.com/DominicRaabMP)
Автор: Игорь Литвиненко

Великобритания во время визита украинского президента Владимира Зеленского объявит о выделении гуманитарной помощи Украине в размере 5 миллионов фунтов (5,49 млн евро - ред.). Средства будут выделены для поддержки общества на востоке Украины.

Об этом передает пресс-служба британского правительства.

Об этом на встрече с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой объявит глава британского МИД Доминик Рааб.

"Помощь Великобритании позволит обеспечить продовольствием, водой, медикаментами и психологической поддержкой переживших сексуальное и гендерное насилие", - сообщили в правительстве Британии.

Также Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон должны подписать соглашение о политической, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

"Стабильность Украины жизненно важна для безопасности Европы. Предоставление гуманитарной помощи в размере 5 млн фунтов и подписание соглашения... о партнерстве является наглядной демонстрацией приверженности Великобритании делу процветания и безопасности Украины", - сообщил Рааб.

Ранее РБК-Украина писало, каких результатов ожидает МИД Украины от визита Владимира Зеленского в Британию.

Также Кулеба сообщал, что Украина не против, если британские десантники будут размещены на украинской территории.

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