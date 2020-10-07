Британия выделит почти 1,4 млрд евро на военно-морской флот Украины

Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота. В его рамках Лондон профинансирует флот почти на 1,4 млрд евро.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в видеокомментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.

По его словам, визит в Великобританию будет историческим. Там запланирована встреча с премьер-министром Борисом Джонсоном, на ней подпишут соглашение о стратегическом партнерстве и о торговле.

"Второй вопрос - это подписание меморандума о развитии военно-морского флота. Важный стратегический документ, будем на военно-морской базе, подпишем этот меморандум на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (почти 1,4 млрд евро, - ред.). Мы все верили в то, что снова появится военно-морской флот в Украине и, наконец, это первый такой мощный шаг", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что будет встреча с королевской семьей, бизнесом и украинской общиной.

"Отдельно будет встреча с мэром Лондон-сити. Это моя мечта - построить Киев-сити. Будем об этом говорить", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия во время визита Зеленского объявит о выделении гуманитарной помощи Украине на 5,5 млн евро.

Также стало известно, что Британия вводит должность уполномоченного по торговле с Украиной.