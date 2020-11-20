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Санду предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье

Новина українською → Киев, Пятница 20 ноября 2020 09:37
Санду предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье Фото: Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: Анастасия Рокитна

В переговорах о приднестровском урегулировании "мягкий подход" не дал результата. Это не позволило решить конфликт даже в течение 28 лет.

Об этом избранный президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью "Европейской правде".

Она предложила Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье.

"Мы признали, что Приднестровье является частью переговорного формата, мы дали тамошнему бизнесу тот же торговый режим, который имеют наши производители - в частности, право свободного экспорта в ЕС по Соглашению об ассоциации. Мы подписали более 300 документов о разрешении конфликта и тому подобное", - рассказала она.

Отметим, что Молдова согласилась на диалог с не признанной "властью" в Тирасполе, а Россию согласилась считать "посредником", но переговоры между ними продолжаются до сих пор.

"Но несмотря на все эти шаги, пока мы никуда не пришли. И этот наш опыт можно будет полезно учесть в действиях относительно Донбасса", - пояснила Санду.

Напомним, Майя Санду заявила в комментарии РБК-Украина, что в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины.

Также после объявления результатов выборов Санду заявила, что Молдова будет строить дружеские отношения с Украиной.

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