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У Тупицкого нет полномочий созывать КСУ после указа президента, - Вениславский

Новина українською → Киев, Среда 30 декабря 2020 17:07
У Тупицкого нет полномочий созывать КСУ после указа президента, - Вениславский Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

У главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого после указа президента об отстранении нет полномочий созывать специальное заседание КСУ. Со вчерашнего дня он не может выполнять обязанности судьи.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает сайт президента.

По его словам, Тупицкий не может выполнять полномочия судьи КСУ и его главы, а следовательно, и созывать специальное заседание.

"По закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно главой КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Господин Тупицкий не имеет на сегодняшний день полномочий ни как судья, ни как глава, который отстранен от должности, созвать специальное пленарное заседание Конституционного суда", - отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что отстранение было вынужденным шагом в интересах следствия и реакцией на обращение Офиса генпрокурора в соответствии со статьей 154 Уголовно-процессуального кодекса.

Вениславский добавил, что разъяснение о порядке отстранения от должности судьи КСУ, размещенное на сайте суда, не имеет последствий, поскольку юридический департамент не имеет полномочий для таких разъяснений.

Напомним, ранее сообщалось, что Тупицкий остается на посту главы КСУ, несмотря на указ Владимира Зеленского. Также в суде заявили, что указ президента об отстранении превышает его полномочия.

Тупицкий подозревается во введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний. По данным следствия, нынешний глава КСУ якобы причастен к незаконному завладению заводом в Донецкой области.

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