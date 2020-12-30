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Тупицкий остается на посту главы КСУ, несмотря на указ Зеленского

Новина українською → Киев, Среда 30 декабря 2020 14:56
Тупицкий остается на посту главы КСУ, несмотря на указ Зеленского Фото: Владимир Зеленский и Александр Тупицкий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Конституционном суде Украины отреагировали на решение президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого. В суде заявили, что президент вышел за пределы своих полномочий.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

В заявлении говорится, что президент не имеет права отстранить от должности судью КСУ. Также в пресс-службе заявили, что Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи Конституционного суда.

"Выдав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий...", - говорится в заявлении.

КСУ считает, что указ Владимира Зеленского является "юридически ничтожным" и не может подлежать исполнению.

"А. Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

Отметим, вчера президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого на два месяца.

Напомним, главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому отправили подозрение по почте. Он не явился за ней в Офис генерального прокурора.

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