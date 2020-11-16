"Будем работать вместе": Санду анонсировала встречу с Зеленским

Победитель выборов президента Молдовы Майя Санду в ближайшее время проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дата и место такой встречи пока неизвестны.

Об этом Санду заявила в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, она выступает за восстановление хороших отношений с Украиной. Она также подчеркнула, что за время президенства Игоря Додона почти не было официальных визитов и Молдова была изолирована.

"Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения", - отметила Санду.

В то же время она подчеркнула, что пока неизвестно, где состоится такая встреча. При этом в разговоре с Зеленским обсуждался возможный визит в Киев, но о конкретной дате пока не договорились.

Она также ответила на вопрос о "зеленом коридоре" между Украиной и Молдовой для вывода российских войск из Приднестровья.

"Для нас это очень важный вопрос - вывод войск. И мы будем искать решение этому вопросу", - сказала Санду.

Она также добавила, что считает оккупированный Крым украинской территорией. Однако на сегодня не готова присоединиться к крымской инициативе МИД Украины по деоккупации, поскольку еще не читала документ.

Напомним, ранее Санду заявила, что Молдова будет строить дружеские отношения с Украиной.

Действующий президент Игорь Додон еще намерен в суде оспорить результаты выборов в Молдове.