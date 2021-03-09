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Центр противодействия дезинформации: названа дата презентации проекта

Автор: Роман Тверденко

Центр противодействия дезинформации в Украине, который анонсировал президент Владимир Зеленский, представят 11 марта, в четверг. Это произойдет на встрече в рамках форума "Украина 30".

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Укринформ".

Об этом Ермак рассказал во время онлайн-дискуссии Немецкого сообщества внешней политики "Конфликт на востоке Украины: перспективы на 2021 год". На ней он также пригласил международных партнеров к координации усилий, включая и немецких политиков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации. Он должен начать работу в ближайшее время.

По его словам, в будущем центр "должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире".

Также в начале марта высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия внесла большой вклад в развитие проблемы дезинформации. По его словам, фейки распространяются в "индустриальных масштабах".

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