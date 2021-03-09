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Центр протидії дезінформації: названа дата презентації проекту

Автор: Роман Тверденко

Центр протидії дезінформації в Україні, який анонсував президент Володимир Зеленський, представлять 11 березня, в четвер. Це відбудеться на зустрічі в рамках форуму "Україна 30".

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "Укрінформ".

Про це Єрмак розповів під час онлайн-дискусії Німецького товариства зовнішньої політики "Конфлікт на сході України: перспективи на 2021 рік". На ній він також запросив міжнародних партнерів до координації зусиль, включаючи і німецьких політиків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував, що в Україні незабаром запустять центр протидії дезінформації. Він повинен почати роботу найближчим часом.

За його словами, в майбутньому центр "повинен стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі".

Також на початку березня високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія внесла великий внесок у розвиток проблеми дезінформації. За його словами, фейки поширюються в "промислових масштабах".

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Новини України Андрій Єрмак
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