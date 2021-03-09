ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации

Новина українською → Украина, Вторник 09 марта 2021 11:03
В Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации. Он должен начать работу в ближайшее время.

Об этом глава государства заявил в ходе форума "Украина 30".

"Я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу. И в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире", - сказал президент.

Напомним, в начале марта высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия внесла большой вклад в развитие проблемы дезинформации. По его словам, фейки распространяются в "индустриальных масштабах".

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2020 года стало известно, что Европейская комиссия готовится предложить, чтобы ЕС впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 тысяч фактов прокремлевской дезинформации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Владимир Зеленский фейк
NEWS
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе, потерь нет
DAILY
Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Железная рука СНБО. Чем опасны жесткие решения украинской власти