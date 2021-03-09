Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации. Он должен начать работу в ближайшее время.

"Я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу. И в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире", - сказал президент.

Напомним, в начале марта высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия внесла большой вклад в развитие проблемы дезинформации. По его словам, фейки распространяются в "индустриальных масштабах".

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2020 года стало известно, что Европейская комиссия готовится предложить, чтобы ЕС впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 тысяч фактов прокремлевской дезинформации.