Байден выразил опасения после голосования за импичмент Трампа

Избранный президент Джо Байден выразил надежду на то, что процедура импичмента, запущенная в отношении республиканца Дональда Трампа, не повлияет на сроки утверждения в Конгрессе США глав ведомств в новой администрации. Речь идет об утверждении на ключевые посты.

Соответствующее заявление политика опубликовано в среду на сайте его переходной команды.

В заявлении отмечается, что члены Палаты представителей воспользовались своими конституционными полномочиями и проголосовали в пользу того, чтобы начать процедуру импичмента и привлечь президента к ответственности.

"Я надеюсь, что лидеры в Сенате найдут способ выполнить предусмотренные конституцией обязательства в отношении импичмента, не нарушая работу по другим важным для этой страны вопросам", - говорится в сообщении.

Демократ подчеркнул, что речь идет об утверждении в Сенате выдвинутых им кандидатов на "ключевые посты, в том числе министра внутренней безопасности, госсекретаря, министра обороны, министра финансов, директора Национальной разведки.

Кроме того, отметил Байден, законодателям не стоит задерживаться с обсуждением вопросов, касающихся распространения вакцин от нового коронавируса и восстановления экономики. "Слишком сильно многие американцы страдали на протяжении прошедшего года, чтобы откладывать эту требующую срочных действий работу", - заключил он.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

При этом лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл объявил, что считает невозможным вердикт по импичменту до инаугурации Джо Байдена 20 января.