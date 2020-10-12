У Трампа настаивают на проведении второго тура дебатов 15 октября

Кампания по переизбранию президента США Дональда Трампа на второй срок настаивает на проведении дебатов 15 октября. Они должны пройти в очном формате.

Об этом сообщает CNN.

Представитель Белого дома Брайан Моргенстерн заявил, что Трамп готов к дебатам, врачи допустили его к участию в публичных мероприятиях.

"Они сказали, что он больше не представляет риска передачи вируса, поэтому было бы неплохо, если бы комиссия вернула дебаты в график", - сказал Моргенстерн.

Напомним, ранее комиссия по президентским дебатам США приняла решение об отмене второго раунда теледебатов, которые были назначены на 15 октября.

Сначала обсуждалось проведение дебатов в онлайн-режиме из-за коронавируса у Трампа. Однако американский лидер выступил против такого формата и отказался в нем участвовать.

Отметим, что Байден тоже отказывался участвовать в дебатах, пока Трамп болеет коронавирусом.

Недавно Трамп заявил, что полностью излечился от COVID-19 и не представляет угрозы с точки зрения передачи вируса другим