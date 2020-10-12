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У Трампа наполягають на проведенні другого туру дебатів 15 жовтня

Автор: Инна Собора

Кампанія по переобранню президента США Дональда Трампа на другий термін наполягає на проведенні дебатів 15 жовтня. Вони повинні пройти в очному форматі.

Про це повідомляє CNN.

Представник Білого дому Брайан Моргенстерн заявив, що Трамп готовий до дебатів, лікарі допустили його до участі у публічних заходах.

"Вони сказали, що він більше не представляє ризику передачі вірусу, тому було б непогано, якщо б комісія повернула дебати в графік", - сказав Моргенстерн.

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Нагадаємо, раніше комісія з президентських дебатів США ухвалила рішення про скасування другого раунду теледебатів, які були призначені на 15 жовтня.

Спочатку обговорювалося проведення дебатів в онлайн-режимі через коронавірус у Трампа. Однак американський лідер виступив проти такого формату і відмовився брати в ньому участь.

Зазначимо, що Байден теж відмовлявся брати участь у дебатах, поки Трамп хворіє коронавірусом.

Нещодавно Трамп заявив, що що повністю вилікувався від COVID-19 і не представляє загрози з точки зору передачі вірусу іншим

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