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В США отменили президентские дебаты между Трампом и Байденом

Новина українською → Вашингтон, Суббота 10 октября 2020 02:19
В США отменили президентские дебаты между Трампом и Байденом Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Комиссия по президентским дебатам США приняла решение об отмене второго раунда теледебатов президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Мероприятие было намечено на четверг, 15 октября.

Об этом говорится в заявлении Комиссии по президентским дебатам США.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято из-за того, что кандидаты заявили о своих других планах на данный вечер.

Там также уточнили, что намерены сконцентрироваться на финальном раунде дебатов, которые пройдут в Нэшвилле. Оба кандидата согласились участвовать в дебатах 22 октября.

Напомним, первая часть теледебатов Трампа и Байдена состоялась 29 сентября. Комиссия по президентским дебатам в США решила провести второй раунд 15 октября в онлайн-режиме из-за коронавируса у Трампа. Однако американский лидер выступил против такого формата и отказался в нем участвовать.

Отметим, что Байден тоже отказывался участвовать в дебатах, пока Трамп болеет коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, COVID-19 у Трампа подтвердили 2 октября. Он несколько дней находился в больнице, но уже вернулся в Белый дом. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказывало, что Трамп вернется к предвыборной кампании уже на следующей неделе.

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