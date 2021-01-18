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Трамп готовится помиловать около 100 людей в последний день президентства

Новина українською → Понедельник 18 января 2021 06:25
Трамп готовится помиловать около 100 людей в последний день президентства Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп готовится объявить около 100 помилований в свой последний полный рабочий день во вторник 19 января. Однако в списке нет самого Трампа.

Об этом заявили три источника, знакомые с этим вопросом, пишет CNN.

Два источника сообщили, что в воскресенье в Белом доме состоялось заседание, на котором был согласован список помилований.

Беспорядки 6 января, которые привели ко второму импичменту Трампа, осложнили его желание помиловать себя, своих детей и личного адвоката Руди Джулиани.

"На данный момент помощники не думают, что он это сделает, но только Трамп знает, что он сделает со своей последней президентской властью, прежде чем он официально уйдет с должности в полдень 20 января", - пишет издание.

Один из чиновников Белого дома сказал, что документы для помилования еще не составлены.

"Громкие имена, такие как Джулиан Ассанж, в настоящее время отсутствуют в списке на помилование. Однако список еще может измениться. Также неясно, будет ли помилован бывший советник Трампа Стив Бэннон", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждал вопрос о помиловании. Он хотел помиловать себя в последние дни своего президентства.

РБК-Украина писало, что Трамп планирует покинуть Вашингтон за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

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