"Информационный взрыв": глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Козака

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на решение о блокировки телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Санкции на каналы наложены на 5 лет.

Об этом он написал в своем Facebook.

Он назвал запрет каналов без решения суда "чрезвычайной ситуацией".

"Лишение без суда многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию - это наступление на свободу слова", - сказал Томиленко.

Он добавил, что решение украинских властей является "информационным взрывом".

"Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров - Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - подытожил глава НСЖУ.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми ООО. В частности каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции вводят сроком на 5 лет.