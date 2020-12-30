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Татарову объявили подозрение с нарушениями, - Офис генпрокурора

Новина українською → Киев, Среда 30 декабря 2020 15:04
Татарову объявили подозрение с нарушениями, - Офис генпрокурора Фото: Олег Татаров (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Замглавы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении с нарушениями. Дело в том, что у него есть статус адвоката, поэтому подозрение Татарову должен был объявить генпрокурор или его заместитель.

Об этом говорится в комментарии Офиса генпрокурора, предоставленном РБК-Украина.

В комментарии говорится, что сообщение о подозрении сделали с нарушением требований ст. 481 УПК Украины, то есть через неуполномоченное лицо.

"Несмотря на приостановление права на занятие адвокатской деятельностью, он не потерял статус адвоката", - сказано в нем.

Также Офис генпрокурора заявляет, что после изучения материалов, прилагаемых к ходатайству об аресте Татарова, установлено, что в действиях подозреваемых может быть состав другого уголовного коррупционного нарушения. И это не дает права обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей.

"Указанные нарушения требований УПК Украины в дальнейшем могут повлечь за собой признание судом собранных доказательств недопустимыми", - уверены в прокуратуре.

После поступления материалов дела из НАБУ к следователям СБУ прокуроры дадут оценку собранным доказательствам и примут соответствующие процессуальные решения.

Напомним, сегодня прокуратура отозвала ходатайство об аресте Татарова, которое подала после того, как ему сообщили о подозрении в причастности к коррупции во время работы на топ-должности в "УкрБуде".

Позже стало известно, что дело забрали у НАБУ передали на расследование в СБУ.

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