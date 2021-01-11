"Тарифные" протесты: СН готовит антикризисный план, посоветуются со Шмыгалем

Фракция "Слуга народа" готовит план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. План обнародуют в ближайшие дни.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он анонсировал совещание с премьером Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Юрием Витренко, представителями Офиса президента.

"От имени фракции "Слуга народа" сообщаю, что мы готовим план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Он будет наработан и обнародован в ближайшие дни", - написал он.

Арахамия заверил, что фракция готова принимать решения в любое время.

"Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение и, как в этой ситуации защитить людей", - добавил он.

Напомним, в Украине в ряде городов устроили акции протесты из-за поднятия тарифов на газ. В частности, протестуют в Полтаве, Черновцах, Херсоне, Львове, Ивано-Франковске. Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов.

В Полтавской ОГА отреагировали на протест и заявили, что цены и так снизили. По словам главы ОГА Олега Синегубова, тарифы были снижены: для ЧАО "Гадячгаз" - на 7,5%, АО "Лубнигаз" - на 8%, АО "Полтавагаз" - на 7% и ЧАО "Кременчуггаз" - на 9,4%.

"Полтавская ОГА готова стать площадкой для решения этих вопросов, но не для критики ради критики", - написал он.

Отметим, с 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию, также в 2021 году украинцы будут платить больше не только за газ, но и за его поставку.

Также РБК-Украина писало, что постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января.