Цена электроэнергии для населения выросла с 1 января: сколько будем платить

В среднем домохозяйства заплатят на 34,4% больше

Постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года

Решение правительства было принято 28 декабря 2020 года и обнародовано на Правительственном портале (№ 1325).

Постановлением устанавливается единый тариф для населения на уровне 1,68 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час. Одновременно отменяется льготный тариф на уровне 90 копеек за первые 100 кВт потребляемой электроэнергии.

Таким образом, в среднем повышение стоимости электроэнергии составит 34,4%, поскольку до этого средняя стоимость по стране (с учетом льготного тарифа) составила 1,25 гривен (с НДС) за 1 кВт⋅час.

Ночной тариф

Согласно постановлению правительства, при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени расчеты населения проводятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам (по выбору потребителя):

1) по двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов);

полный тариф в другие часы суток;

2) по трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы

(с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);

полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);

0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов)

Продление ПСО

Постановлением правительства также продлено возложение специальных обязательств (ПСО) на участников рынка электрической энергии ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго").

Напомним, по данным Госстата, средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн).

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей составила 1,90 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 14,3% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (2,22 грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. Это на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).

В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, в то время как раньше цены для населения были ниже, чем для промышленности.