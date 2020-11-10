Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы

Осенью 2020 года Зеленский опережает конкурентов

Если бы президентские выборы проходили в начале ноября 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента планируют голосовать 21,4% всех опрошенных и 31,2% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 13,6% и 21,1%, за Юрия Бойко - соответственно 12,2% и 16,9%, за Юлию Тимошенко - соответственно 6,2% и 8,3%, за Игоря Смешко - соответственно 3,9% и 5,6%, за Руслана Кошулинского - соответственно 1,7% и 2,8%, за Олега Ляшко - соответственно 1,7% и 2,1%, за Александра Вилкула - соответственно 1,0% и 1,1%.

За кого Вы проголосовали бы на выборах президента Украины?

Исследование проведено Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года среди 2020 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в начале сентября 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан (среди тех, кто будет участвовать и определился с выбором).

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июля за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% граждан (среди тех, кто будет участвовать и определился с выбором).