Степанов - "Медзакупкам": Минздрав меняет компанию для закупки вакцин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Так он отреагировал на заявления ГП "Медицинские закупки Украины" об остановке их работы.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

По его словам, Минздрав не может ставить под угрозу обеспечение украинцев COVID-вакцинами.

"В ближайшее время мы изменим компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Потому что мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакцинами Украины, потому что кому-то хочется писать сообщения в соцсетях и получать какую-то минуту славы", - заявил он.

Кроме того, по его словам, ГП "Медзакупкы" продолжают свою работу, несмотря на их заявления об остановке. Он назвал это фейком.

"Предприятие работает в штатном режиме", - заявил он.

Ранее в "Медзакупках" заявили, что Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

Потом было заявление, что один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной.

Тем временем, в "Медзакупках" заявили, что работа государственного предприятия заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.