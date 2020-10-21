У Зеленского объяснили, что входит в аудит государства

Аудит государства подразумевает аудит всей государственной собственности - от недр до больших госкомпаний. Аудит предусматривает проверку всего, что работает неэффективно или не в пользу государства.

Об этом сообщил советник президента Украины Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Устенко, в ходе аудита государства проверят природные недра, которые находятся в руках граждан, но неэффективно или вообще не используются, а также крупные государственные монополии.

"Например, часть наших недр ... якобы есть, но они не используются или используются не в интересах налогоплательщиков. Там должен пройти аудит. Должен пройти широкомасштабный аудит государственной собственности, в частности, что касается крупных монополий, например, "Нафтогаза", "Укрзализныци", монополий, которые якобы работают в пользу государства, но мы не знаем деталей их работы", - пояснил он.

Напомним, во время выступления в Верховной раде президент Владимир Зеленский анонсировал презентацию аудита государства в течение ближайших двух недель. Аудитом занимался Кабинет министров.

Как писало РБК-Украина, правительство уже подготовило основную часть аудита государства. Сейчас в правительстве проверяют данные, полученные из всех министерств.