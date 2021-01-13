Стало известно, когда смогут назначить Витренко министром энергетики

Верховная рада Украины вынесет на голосование назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики в последнюю неделю января. Голосование может пройти на одном из пленарных заседаний, начиная с 26 января.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, назначение Витренко вынесут на голосование на первой пленарной неделе с 26 января.

"Сейчас Витренко исполняющий обязанности министра. После принятых изменений в законодательство он очень ограничен в своих действиях. Господин Витренко даже не может голосовать на Кабмине. Поэтому будем уже в конце января голосовать за то, чтобы он стал первым вице-премьером - министром энергетики", - добавила она.

Напомним, Витренко назначили исполняющим обязанности главы Минэнерго 21 декабря после того, как сняли с этой должности Ольгу Буславец.

В то же время источники РБК-Украина во фракции "Слуга народа" утверждали, что назначение Витренко в Министерство энергетики будет его испытательным сроком перед премьерством. На выбор его кандидатуры никто из олигархов не влиял, отметил источник в Офисе президента. По его словам, решение принималось ситуативно.