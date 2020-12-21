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Минэнерго для Витренко - испытательный срок перед премьерством, - источники

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 08:30
Минэнерго для Витренко - испытательный срок перед премьерством, - источники Фото: Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Юрия Витренко планируют назначить главой Министерства энергетики. Это может стать испытательным сроком перед премьерством.

Об этом сообщают источники РБК-Украина в "Слуге народа", говорится в материале "Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским".

"Витренко удобен "профсоюзу крупных потребителей электроэнергии" в противовес "профсоюзу крупных производителей электроэнергии", - сказал собеседник, намекая на бизнес-интересы крупнейших украинских олигархов.

Как сообщил источник, украинский олигарх Игорь Коломойский признает Витренко как профессионала, но это не его человек.

"Витренко установит понятные правила на рынках без преференций каким-то группам. В частности, опять запустит атомную энергетику", - сказал собеседник издания.

На выбор кандидатуры Витренко никто из олигархов не влиял, отметил источник в Офисе президента. По его словам, это решение принималось ситуативно.

Напомним, Верховная рада провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики повторно вынесут на голосование в январе.

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Минэнерго для Витренко - испытательный срок перед премьерством, - источники
Милан Лелич, Анастасия Рокитна Минэнерго для Витренко - испытательный срок перед премьерством, - источники
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