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Рада не может назначить дату выборов мэра Харькова. Не хватает документов

Новина українською → Киев, Воскресенье 24 января 2021 20:59
Рада не может назначить дату выборов мэра Харькова. Не хватает документов Фото: заседание Верховной рады (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Верховная рада не может в ближайшее время назначить дату внеочередных выборов мэра Харькова. В парламент не прислали все нужные документы для процедуры.

Об этом сообщает "Суспільне".

В Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поступила служебная записка от Управление по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления, в которой сказано, что Харьковский исполком прислал до сих пор только один документ - ходатайство секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.

Для запуска процедуры выбора даты в Верховную раду должны поступить также копия свидетельства о смерти городского главы Геннадия Кернеса и решение горсовета, в котором принимается во внимание факт смерти мэра.

Харьковский горсовет до сих пор не принимал решений, связанных со смертью Кернеса, кроме увековечивания его памяти.

Ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы мэра в Харькове могут пройти в последнее воскресенье марта или октября. При этом парламент вряд ли успеет назначить выборы на март.

Отметим, Геннадий Кернес умер 17 декабря в немецкой клинике, где он проходил лечение от коронавируса. На местных выборах осенью Кернес одержал победу на выборах мэра Харькова в первом туре.

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