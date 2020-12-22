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США призвали Россию прекратить агрессию на фоне обострения ситуации на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты обеспокоены информацией о захвате в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины пророссийскими боевиками, ранении гражданского и двух украинских военных в результате нарушения режима прекращения огня на Донбассе. В связи с этим США призвали Россию прекратить агрессию на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

"Обеспокоены известиями о захвате украинского солдата, ранении гражданского лица и двух украинских военнослужащих в результате нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Призываем Россию прекратить агрессию, которая причиняет ненужные страдания украинским гражданам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области в плен к пророссийским боевикам попал украинский военнослужащий.

Кроме того, за минувшие сутки на Донбассе боевики шесть раз обстреливали украинские позиции в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Добавим, что вечером 20 декабря в районе Каменки совершили три выстрела из станкового противотанкового гранатомета, один из которых попал в гражданский трактор. В результате происшествия пострадал гражданский.

Ранее сообщалось, что боевики в Луганской области передали тело украинского военного, который по неустановленным причинам попал на оккупированную территорию. Боевики заявили, что бойца звали Николай Тарасюк и он умер якобы от алкогольной интоксикации.

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