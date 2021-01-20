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США останутся непоколебимы в поддержке Украины, - посольство

Новина українською → Киев, Среда 20 января 2021 23:46
США останутся непоколебимы в поддержке Украины, - посольство Фото: Кристина Квин (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты останутся непоколебимы в своей поддержке Украины во время работы новой администрации президента Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин по случаю инаугурации президента.

Ее выступление опубликовано на сайте посольства США в Украине.

Она отметила, что США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины.

"Пока избранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке процветающей, демократической и свободной Украины, которая должна быть защищена в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", - говорится в заявлении.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине.

РБК-Украина писало, что Байден заявлял, что его администрация гарантирует предоставление летального вооружения Украине.

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